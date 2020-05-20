美國經濟官員警告美國經濟持續面臨風險，美股周二收低，台股今天520為總統就職，一早即由電金權值股領軍開高，早盤集中市場穩在平盤之上，一度站回10900點，短期技術面續強。

美國官員警告美國經濟面臨持續風險，以及美國藥廠莫德納公司的新冠肺炎疫苗研發結果受到質疑，美股收低，道瓊工業指數下跌390.5點、跌幅1.59%、收在24206.9點，NASDAQ指數下跌49.7點、跌幅0.54%、收在9185.1點，S&P 500指數下跌31點、跌幅1.05%、收在2922.9點，費城半導體指數下跌6.9點、跌幅0.39%、收在1775.6點。

雖美股下跌，台積電(2330)今早股價開高，鴻海(2317)及股王大立光(3008)亦同步上漲；蘋概三王續揚，沖淡美國對華為禁令提高的利空；國泰金(2882)公布第一季亮麗財報激勵股價開高，以及防疫概念及政策做多的國光生(4142)等生技股續攻，加上和泰車(2207)等傳產股續漲；電金傳走穩上攻，台股520行情走穩。今天尾盤將進行台指期結算，預料將順勢結算；但結算後，投資人宜觀察結算後外資布局狀況。

回顧本周二台股表現，周一美股大漲，帶動台股開高震盪走高，加權指數終場以上漲119.89點的10860.44點作收，漲幅1.12%，成交金額1858.92億元。三大法人中，外資買超46.51億元、投信買超10.32億元、自營商買超12.25億元。19日外資終止連5賣，轉為買超，三大法人合計買超69.36億元。

(時報資訊)