影帝梁朝偉去年7月證實加入漫威宇宙，參加演出首部華人英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》，無奈新冠肺炎疫情延燒，許多劇組都暫時宣布停拍，梁朝偉在澳洲的《尚氣》劇組也因此延宕。最近港媒報導，梁朝偉在土瓜灣的房產被強制拍賣，對此，求證後經紀人表示不做回應。

由亞洲人擔任主角的第一部漫威電影今年2月在澳洲開拍，男主角由劉思慕擔任，梁朝偉則演出反派滿大人，該片本來計畫明年2月上映，不敵疫情延後檔期到明年5月。本月初有網友爆料劇情大綱，指出劉思慕飾演的尚氣從小生長在梁朝偉飾演的滿大人建立的孤兒院，尚氣後來逃離孤兒院，而滿大人不肯放手，找到尚氣要求他幫忙參加格鬥大賽，以得到傳說中的魔指環。

據《東網》報導，梁朝偉最近在澳洲自主鍛鍊，空下時間等待《尚氣》劇組重啟拍攝，據土地審裁處資料，發現香港九龍土瓜灣一處地舖被強制拍賣，該處主人是梁朝偉，2014年他以約5850萬台幣買入，最近被賣出價錢約3272萬，約賠了660萬，但對此，經紀人不願承認也沒否認。

而相較於梁朝偉賣房賠錢，媒體也報導劉嘉玲最近賣掉西半山蔚然一處房產，買家是賭王何鴻燊女婿陳子聰，劉嘉玲受訪認了賣房，問為何挑這時賣出？她回應：「因為疫情讓我有些想法不一樣了，很多是想要簡單一點，收租好複雜，現在開價錢都看緣分」。

(中時電子報)