國民黨主席江啟臣婉拒出席520總統就職典禮，他20日在台中受訪表示，最近發生總統府洩密案，民進黨主席居然可以指控國民黨在圍魏救韓，由此無法感受到執政黨尊重在野的善意，李前總統曾提過「不出席是讓總統了解，並非對她每個政策及所作所為都是支持的。」

「520是總統就職執政的開始，對在野而言是監督的開始。」江啟臣表示，民主政治當中，尊重在野、相互對話非常重要，他誠心祝福蔡總統連任就職，但希望開啟台灣民主政治朝野對話合作，尤其防疫過程當中及防疫過後，都需要更多的朝野對話及合作。

江啟臣說，最近發生的總統府洩密案，民進黨主席居然可以指控國民黨是在圍魏救韓，我們完全無法感受到執政者或執政黨的高度，以及對話合作的誠意，甚至連尊重在野的善意都沒有。作為最大在野黨主席不出席520，如同李前總統曾提過「不出席是讓總統了解，並非對她每個政策及所作所為都是支持的。」

至於台中市長盧秀燕出席520，是否事前沒講好？江啟臣回應，完全不是，因為大家的角色不同，「我是黨主席她是縣市長，我們尊重縣市長自己的考量，站在在野黨立場，必須做好監督工作，縣市長則必須把縣政、市政做好。」

媒體追問高雄市長韓國瑜也跟進不出席，江啟臣說，這部分韓市長不需要特別跟他說明報告，我們充分尊重縣市長。

(中時 )