中央氣象局預報中心課長陳維良表示，今(20)日台灣降雨稍緩，周四(21)下半天起鋒面南側西南風增強，有機會達到西南氣流的程度，屆時將有劇烈天氣及強降雨發生，提醒民眾特別注意。

這波梅雨鋒面從今天一直到周日(24)都會在台灣上空徘徊，今日西南風稍微減弱，各地天氣到周四上半天較為穩定，但仍有短陣雨及雷雨出現機率，下半天開始一直到周六(23)，鋒面南側西南風增強，有機會達到西南氣流的程度，對流雲系發展旺盛，屆時將有不穩定及劇烈天氣出現，尤其中南部山區和平地都有出現強陣雨的機率。

陳維良指出，周五(22)局部地區有機會出現豪雨等級以上的雨量，這波梅雨鋒面大約下周一(25)、下周二(26)會南移到台灣南端及巴士海峽，預估會停留1至2天，中南部和東半部降雨較為明顯，北部地區雨勢有望趨緩，

陳維良說，周四起增強的西南風或西南氣流氣流影響範圍達1000公里以上，明天開始一直到周六都會有機會出現豪雨等級以上的雨量，周五、周六兩天也是水氣發展最旺盛的時間，請民眾隨時更新氣象局發布的最新資訊。

【雨量分級定義】

大雨：24小時累積雨量達80毫米以上／小時雨量達40毫米以上。

豪雨：24小時累積雨量達200毫米以上3／小時累積雨量達100毫米以上。

大豪雨：24小時累積雨量達350毫米以上。

超大豪雨：24小時累積雨量達500毫米以上。

(中時 )