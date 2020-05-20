台中市「警界土地公」餅哥張仕宗，捐贈警察裝備超前部署，如警用皮帶、LED肩燈、路口爆閃燈、臂盾、口罩舒適帶等，警呼：「如虎添翼！」。餅哥日前至第二分局立人派出所捐贈帽燈、LED三角警示燈等設備，讓員警在夜間值勤時，提升安全保障。

台中市犁記餅店店長張仕宗，平日積極參與地方事務熱心公益，除貢獻社會不遺餘力外，更長期支持警察工作並以實際行動表達關懷，像土地公般時刻守護著警察同仁，尤其對所轄立人派出所更是情義相挺，多次自掏腰包添購警用裝備給警察同仁。

有鑑於警方於夜間值勤時常深陷危險而不自知，如夜間值勤或在車道上處理車禍時警示燈具不足，易造成二度交通事故等，為了給予警察同仁們更安全的值勤環境，決定再捐贈帽燈及LED三角警示燈，希望能讓第一線執勤同仁們強化執勤安全觀念，無後顧之憂地為民眾服務、打擊犯罪。

餅哥張仕宗熱心付出，警呼：「如虎添翼！」，不僅能確保在值勤時的安全，也將這份心意轉換為精進專業知能與提升為民服務品質的動力，持續維護治（交）安工作，以維護民眾安全及幸福的生活環境。

(中時 )