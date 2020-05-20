有「女郭董」之稱的大陸立訊董座王來春，靠著成功複製鴻海模式，今年可望搶下iPhone 12的組裝代工訂單，威脅鴻海的霸主地位。王來春曾在鴻海旗下富士康當了10年女工（作業員），她是如何打造1800億身價，超越前東家郭台銘成為A股上市公 司的巨無霸企業？

王來春出身於貧困農家，為了幫助家計，中學畢業後就到四處打工，直到21歲前往深圳富士康當作業員，儘管當時的電子工廠環境艱苦，但她憑著毅力和努力，在10年內從基層員工爬升，最後當上管理數千人的產課長，也是陸籍員工在公司的最高職位。

1999年，王來春離開富士康創業，剛開始做零組件貿易，2004年與哥哥王來勝買下香港立訊公司，師法「鴻海模式」，主要生產連接器，雖然業務與富士康重疊，但王來春持續與老東家維持良好關係，富士康就持續下單給立訊，並在短短10年內躋身蘋果最主要供應商。

鏡週刊報導，曾任鴻海主管、後來自行創業的林先生分析，「待在鴻海，一輩子當工人；離開鴻海，就變成大老闆。這就是王來春的最佳寫照，也是鴻海自己培養出來的頭號競爭者。」

林先生指出，王來春從鴻海挖角很多關鍵人才，給出月薪3倍跳，從2,500元人民幣變7,500元人民幣，副理的話就從1萬元人民幣跳升到3萬元人民幣，還有股票分紅。

隨著立訊股價飆漲，53歲的王來春身家也水漲船高，達到445億元人民幣（約台幣1868億），甚至超前郭台銘的1770億元。

(中時電子報)