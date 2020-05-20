台中市列冊遊民有269人，遊民四處遊蕩，不但衍生治安問題，民眾憂心成為防疫破口，但市府只有9位社工協助處理遊民醫療、安置或是找工作；市議員邱素貞等人希望提供遊民多元服務關懷外，更應結合民間力量，協助遊民自立並融入社會，早日回歸正常生活。

台中市議會20日舉行民政委員會業務質詢，市議員邱素貞、陳淑華、蕭隆澤等人關心遊民相關福利服務與輔導措施。

邱素貞、陳淑華、蕭隆澤表示，遊民因經常睡在騎樓、地下道、公園等公共場合，蓬頭垢面，有時候坐著，有時候倒臥，還有托缽行乞景象與喝酒鬧事，不但有礙觀瞻、製造環境髒亂，也衍生治安問題，尤其，學童上學期間人身安全，讓家長忐忑不安。

邱素貞說，最近新冠肺炎防疫期間，遊民趴趴走，有的甚至未配戴口罩，民眾擔心會因此成為防疫破口，多次陳情，希望市府正視、關注遊民活動，依遊民屬性及需求，連結短期庇護安置、餐食、沐浴、醫療等相關福利服務，也能想想辦法，輔導遊民取得謀生技能，提供就業職缺，早日走出困境。

邱素貞認為，遊民真正欠缺的並不是物資，而是沒有穩定的工作，但只靠政府的力量是不夠的，因此，她建議市府提供遊民多元服務，減少遊民不良特質，並結合民間力量，協助遊民自立並融入社會，回歸正常生活。

社會局長彭懷真指出，所謂的遊民，簡單說，就是沒有家住。台中市遊民聚集區域依附地下道，大約分佈在東區、中區、西區，北屯區、西屯區也有零星增加。

彭懷真說，防疫期間，考量遊民風險較高，因此市府在今年1月下旬進行綿密訪查，發放口罩，社會局副局長晚上還帶著科長去了解是否有任何變化，以利及時處理。此外，市府在南區合作街6號設立社會救助站，提供休憩、就業與福利諮詢以及沐浴、物資領用等服務。

彭懷貞強調，目前市府有9位社工訪查員，人力明顯不足，因此需要與民間結合，目前有4、5個社福團體協助提供服務。

(中時 )