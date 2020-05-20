bossini漲逾40％ 此前李寧家族宣布入股 11:072020/05/20 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港知名服飾bossini股價20日股價劇烈震動，早盤一度炒高至41.75％，不過截至發稿股價漲幅收斂至27.84％報0.25港元。 上周bossini與李寧家族簽訂協議，李寧家族控股的非凡中國與bossini原本的大股東羅家聖的姪子羅正杰合組財團，以4,662萬港元收購羅家聖手持bossini 66.6％股份。 (工商 ) #bossini #李寧 #股價 #羅家 #家族 也許您會感興趣 推薦閱讀 熱門股－緯穎 法人轉買股價強攻 04:102020/05/16 證券．權證 譜瑞-KY 股價帶量走揚 04:102020/05/17 證券．權證 《半導體》美擴大圍堵華為 台積電股價承壓 10:172020/05/18 財經 散戶螞蟻雄兵力挺 台積電股東直逼50萬人 04:102020/05/19 財經要聞 資誠家族企業傳承系列專欄－家族企業傳承三處方之二 接班安排20年大計 04:102020/05/19 金融．稅務 中美晶高現金 總座為股價叫屈 04:102020/05/19 證券．權證 華為禁令升級 重挫台積電股價 04:102020/05/19 財經焦點 家族企業掌門人打死4歲兒 自首輕判7年2月定讞 11:122020/05/19 社會 中芯取代台積？ 專家：技術至少差兩世代 04:102020/05/20 全球財經 Moderna疫苗有望光速上市 15檔疫情受害股恢復生機 04:102020/05/20 證券．權證 財經熱門新聞 台積電赴美最終下場…謝金河曝7字示警 - 財經 逼死華為！專家驚爆川普驚天陰謀 - 財經 台積電掉槍 三星奪單華為？真相竟是… - 財經 21歲女工變女郭董 狠！搶單iPhone 12 - 財經 光環盡失？ 外資拋售台積 持股8年最低 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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