香港知名服飾bossini股價20日股價劇烈震動，早盤一度炒高至41.75％，不過截至發稿股價漲幅收斂至27.84％報0.25港元。

上周bossini與李寧家族簽訂協議，李寧家族控股的非凡中國與bossini原本的大股東羅家聖的姪子羅正杰合組財團，以4,662萬港元收購羅家聖手持bossini 66.6％股份。

(工商 )