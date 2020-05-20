裕國（8905）股票自20日起，停止在證券商營業處所買賣，並自同日起暫停融資融券交易。裕國透露，將持續敦促公司獨立董事黃盟祥，及謝麟兒等董事出席董事會，審決通過今年第一季財報，以利公司申請恢復股票交易。

針對裕國往來金融機構，擬增要求除原有貸款條件外，需有董事、獨立董事併同就公司債務為連帶保證一案。裕國表示，裕國董事長楊連發已同意得就公司債務連帶保證，公司除發函通知董事、獨立董事，接洽公司併同辦理銀行連帶保證事宜外，並通知監察人敦請董事及獨立董事為之。

裕國說，公司貸款於六個月內到期者，共計九家金融機構貸款總額逾10.63億元，目前往來銀行已通知公司擬請董事及獨立董事併同辦理銀行連帶保證事宜。 裕國指出，因裕國公司董事楊育偉，未經照會公司程序，逕於4月16日擅自發函給予公司往來銀行及票券金融公司，宣稱金融機構與公司往來可能產生損害案，致使各往來金融機構疑慮，近日與公司洽談，擬增要求除原有貸款條件外，需有董事、獨立董事併同就公司債務為連帶保證。

裕國董事長楊連發，已同意得就公司債務為連帶保證，公司除已發函通知董事、獨立董事接洽公司併同辦理銀行連帶保證事宜外，並通知監察人敦請董事及獨立董事為之；甚至會持續與往來金融機構商討解決方案。

(工商 )