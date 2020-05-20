大陸全國兩會舉行在即，全國人大代表、北京證監局局長賈文勤近日建議，進一步推動資管業務的統一監管，實現統一監管規則下的功能監管；加強稅收優惠等政策支持力度，大力發展個人退休金。

中國證券報報導，賈文勤表示，「關於規範金融機構資產管理業務的指導意見」發布以來，「一行兩會一局」監管協調明顯增強，資管亂象得到一定程度遏制，監管套利現象有所減少，但離功能監管的預期目標還有一定距離。

賈文勤解釋，資管業務監管的上位法尚不明確、部分配套規則尚未推出，以及監管套利現象還部分存在。建議將證券投資基金法改為投資基金法，並作為包括券商、基金、銀行、保險、信託等金融機構在內的資管業務的上位法，以統一資管業務監管的法律基礎。

在提及監管部門積極引導長期資金入市，賈文勤指出，退休金是有利於資本市場穩定的長期資金。實現個人退休金投資公募基金政策落實還需要一個過程，也需要政策合力推動。

(工商 )