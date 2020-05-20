蔡英文總統今天發表就職演說，強調願意跟對岸展開對話，為區域安全，做出更具體的貢獻，並重申「和平、對等、民主、對話」8字箴言，她會秉持解決問題的開放態度，負起責任，也期盼對岸領導人負起責任，共同謀求兩岸長遠相處之道，避免對立與分歧的擴大。

蔡英文總統、副總統賴清德今天上午9時在總統府大禮堂宣誓就職，典禮結束後，主持行政院長、總統府秘書長、國安會秘書長宣誓，並歡送副總統陳建仁伉儷離開總統府。

蔡總統上午10時在台北賓館戶外發表就職演說，考量防疫，今年未邀請來自海外的貴賓，播放影片表達祝賀，僅邀卸任正副元首、五院院長與副院長、軍方代表、主要政黨代表、縣市首長、各國駐台使節代表，以及防疫國家隊等賓客出席。

不過，前總統李登輝、陳水扁、馬英九都未出席，國民黨主席江啟臣也婉拒出席。蔡英文在就職演說提到四大面向超前部署國家發展。

她說，過去四年，我們推動國防事務改革、積極參與國際，維持兩岸關係的和平穩定，希望讓台灣在印太地區的和平、穩定與繁榮，扮演更積極的角色。「未來四年，這些政策方向不會改變，我們也會做得更多」。

面對複雜多變的兩岸情勢，蔡英文強調，過去四年，我們盡力為兩岸和平穩定，做出最大的努力，也獲得國際社會的肯定；我們會持續努力，也願意跟對岸展開對話，為區域安全，做出更具體的貢獻。

她也再次重申「和平、對等、民主、對話」這8個字。她說，我們不會接受北京當局，以「一國兩制」矮化台灣，破壞台海的現狀，「這是我們堅定不移的原則」。我們也會持續遵循中華民國憲法，與兩岸人民關係條例，來處理兩岸事務，「這是我們維持台海和平穩定現狀的一貫立場」。

蔡英文指出，兩岸關係正處於歷史的轉折點，雙方都有責任，謀求長遠相處之道，避免對立與分歧的擴大。在變局之中，她會堅守原則，並秉持解決問題的開放態度，負起責任，她也期盼對岸領導人，能承擔起相對的責任，共同穩定兩岸關係的長遠發展。

蔡英文,總統,就職演說,對話,兩岸,8字箴言

(中時 )