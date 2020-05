日本Sony企業在台分公司So-net (台灣碩網網路娛樂(股)公司,以下簡稱So-net )今(20)日正式對外宣布取得由日本Applibot, Inc開發的《BLADE XLORD 眾劍之王》的台港澳獨家代理權,並同步華麗展開事前登錄活動!

日本奇幻王道JRPG《BLADE XLORD 眾劍之王》製作團隊匠心打造! 〈圖/So-net提供〉

《BLADE XLORD 眾劍之王》擁有最高規格的電影級動畫、震撼的爽快打擊感、實時操控的策略玩法與高自由度的熱血戰鬥,除了能讓玩家體驗跨世代的視聽饗宴外,還會熊熊燃起騎士們的守護之心!奇幻王道的JRPG《BLADE XLORD 眾劍之王》繁中版由豪華製作團隊匠心打造,由經手過《勇者前線》、《FFBE》等諸多名作RPG的早貸久敏擔任監督;繪製知名大作《FINAL FANTASY Ⅶ》系列、《超時空之鑰》的中谷幸夫為美術總監;有《Legend of The Cryptids》之作的竹田彰吾擔綱創意總監;並攜手著有高注目度的《STAR OCEAN 4 -THE LAST HOPE-》巌光生做為劇情總編,如此殿堂級的製作陣容讓《BLADE XLORD 眾劍之王》在畫面的精細度、龐大的世界觀上,都呈現王道級的水準與品質。

日本奇幻王道JRPG《BLADE XLORD 眾劍之王》跨世代的視聽饗宴〈圖/So-net提供〉

主唱「屋比九 知奈」優美獻聲主題曲:「dawn on you」〈圖/So-net提供〉

本作以3D電影風格動畫營造出壯烈劇情,由音樂和影像交織而成震撼的臨場感,跨世代的視聽饗宴將在本作中忠實呈現。主題曲「dawn on you」優美的旋律搭配動人的嗓音更是讓人印象深刻,此回邀請到迪士尼動畫電影《海洋奇緣》日本版中飾演女主角「莫娜」、同時為此電影演唱主題曲的「屋比久知奈」優美獻唱;配音陣容則邀請到新井良平、神谷浩史、澤城美雪、銀河萬丈、野澤雅子等「青二製作」旗下的聲優參與演出。

〈圖/So-net提供〉

《BLADE XLORD 眾劍之王》邀請所有玩家一同參與事前登錄活動,即日起至事前登錄活動官網參與事前登錄,立即登錄輕鬆領取「王晶石x100」的免費寶石,登錄人數越多獎勵越豐富,更有全服獎勵大放送等著你!官方更加碼抽取iPhone 11 Pro Max、SONY藍芽降噪耳機等豪華大禮,事不宜遲快一同加入奇幻冒險世界!相關新聞消息敬請持續鎖定《BLADE XLORD 眾劍之王》官方粉絲團:

