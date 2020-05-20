總統蔡英文今天正式邁入第二任期，友邦及理念相近國家政要以影片方式祝賀，其寔中最引人注目的當屬美國白宮副國安顧問博明 (Matt Pottinger)以中文演說強調，「我們期待與台灣緊密合作開展廣泛的經濟、文化、教育、安全等方面的合作，通過合作去體現我們共同的利益和價值觀。」

博明祝賀蔡英文總統在選舉中取得的歷史性勝利，「在台灣歷史上，她所得票數超過了任何其他政治候選人。」

博明指出，台灣向世界表明，自由民主的精神絕不僅僅是「美國」或「西方」的、而且是普世的，正如中國天體物理學家方勵之在1980年代後期所說，我研究的不是東方物理、也不是西方物理，是物理，民主同物理學一樣沒有東西之分。

他表示，台灣有很多方面值得全世界學習，美國將繼續與台灣交流，美國將繼續敦促其他國家和組織，例如世衛組織，將挽救生命置於任何政治考量之上、選擇人民自由而非政府壓制。我們期待與台灣緊密合作開展廣泛的經濟、文化、教育、安全等方面的合作，通過合作去體現我們共同的利益和價值觀。再次祝賀蔡總統，祝您在下個四年裡更有成效地引領台灣人民，謹祝好運，謝謝！

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，許多我國友邦元首、理念相近國家政要等國際友人無法訪問台灣親自出席我國第15任總統暨副總統就職大典。因此我駐外館處運用創意與巧思，安排國際友人在各國具有象徵性地點拍攝影片，祝賀蔡英文總統及賴清德副總統就職。世界各地的國際友人希望將來自全球的由衷祝福，以最溫暖誠摯的方式呈現給台灣。

外交部表示，為了拍攝致賀影片，各國政要踴躍參與，總計有41國共計92人錄製影片。但是考量520就職慶典時間緊湊，僅能剪輯播放其中14個友邦及19個理念相近及友好國家的65位政要的精簡版致賀影片在典禮中播放。為了彌補不能一次播映的缺憾，外交部後續將推出完整版的祝賀影片，透過社群媒體等平台跟國人分享。

(中時 )