新型冠狀肺炎疫情雖趨於和緩，許多民眾已減少出入公眾場合而較常宅在家，但是民眾宅在家時要如何處理日常生活中必要的轉帳、繳費需求？台新金(2887)旗下台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，民眾可透過該行提供的數位金融服務，無須出門、不受時間限制，可利用在家追劇、玩線上遊戲的零碎時間即可透過行動銀行、網路銀行線上完成轉帳、繳費等金融需求。為深化線上繳費服務的服務廣度，該行特別與全家便利商店攜手合作提供「My FamiPort APP」及「FamilyMart APP」線上繳費服務，一般民眾皆可使用，無銀行會員條件限制。

包國儀說明，該行與全家便利商店攜手合作提供APP線上繳費服務，民眾無須申辦銀行會員，非台新銀行客戶皆可使用，即日起民眾只需登入全家便利商店二大APP「My FamiPort APP」及「FamilyMart APP」的「線上繳費專區」，透過台新銀行介接e-Bill全國繳費網所提供的金流服務，簡單輸入本人繳款資訊及扣款銀行帳號，即可快速繳納四大電信費(中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星)、信用卡費(中信、兆豐、日盛、樂天)及停車費(新北市、台中市)，不必前往實體店鋪也能輕鬆完成帳單繳費。

台新Richart數位銀行至今仍持續穩居市場領先地位，也樂見良性競爭。受到疫情帶動宅經濟影響，與去年第一季相較，Richart貸款人數及金額、外匯交易筆數、申購基金筆數均有約3倍成長，行動銀行的帳務交易量也成長58%，顯示出民眾對於數位金融服務的接受度又大幅提升。

(時報資訊)