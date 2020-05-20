美國國會預算辦公室（CBO）周二表示，美國經濟在經歷新冠肺炎疫情導致的崩跌後，應可在第三季大幅反彈，但直到明年都無法完全恢復元氣。

CBO周二發布最新經濟預測報告，預期美國第二季經濟年率將萎縮37.7%，但第三季可望反彈增長21.5%。但即使如此，在直到2021年底這段預測期間內，美國的國內生產毛額（GDP）都不會回到今年初達到的高峰。

由於全國各地幾乎都實施了封鎖措施，以防止新冠肺炎疫情擴散，美國經濟受到自1930年代「大蕭條期」（ the Great Depression）以來最嚴重的打擊。美國4月失業人數高達2050萬人，失業率從3月的4.4%跳升至14.7%，創下二戰後的新高記錄。

CBO預期第三季失業率將達到最高峰，預估平均為15.8%。雖然之後將穩定下滑，但復甦之路可能很漫長。

CBO表示，保持社交距離措施持續存在，將抑制經濟活動與就業市場環境一段時間，即使到2021年第四季，失業率都可能一直處於8.6%的相對高點，就業水準仍將低於今年初的表現。

美國今年第一季GDP季增年率萎縮4.8%，創下2009年金融危機以來最大跌幅，而第二季GDP跌幅最高恐將達到40%，創下1930年代來最嚴重的萎縮。

(時報資訊)