受疫情影響，各大專校院今年紛紛取消畢業季的校園徵才活動，勞動力發展署中彰投分署繼4月推出「線上履歷健診」因應服務後，25日起將結合轄區內大專校院及求才廠商，舉辦「線上就業博覽會」，共155家廠商參與，提供近4000個職缺，增加大專青年運用網路媒合服務順利就業。

勞動力發展署中彰投分署長林淑媛表示，配合中央落實防疫，今年實體校園徵才活動多數停辦，為維護應屆畢業生的權益，特別結合時下科技資訊推出「線上就業博覽會」，網羅知名企業如精密機械業的千附實業、輪胎製造業的正新橡膠工業及包裝材料製造業的宏全國際等廠商紛釋出人才需求。

針對大專校院與求才廠商舉行的線上就業博覽會，為期一個月，共155家廠商參與，提供近4000個職缺，求職者只要加入台灣就業通會員，填妥求職履歷即可進行線上應徵職缺。

此外，除了校園徵才活動，為讓青年朋友在找工作的路上能更即時獲得相關資訊及協助，勞動部整合教育部等8個部會資源，推動「投資青年就業方案」，針對在校、求職、轉職等不同就業需求的青年，提供多樣的方案內容。

(中時 )