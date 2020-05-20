今天是520中華民國第十五任總統暨副總統就職典禮，前國民黨主席朱立倫在臉書祝福蔡英文總統第二任期順利展開，也點出包括「性別平等」等五大議題，提醒蔡政府完全執政就要完全負責。不過朱立倫發文時，也貼出核心幕僚凌濤兩歲女兒的可愛萌照，象徵未來，卻引來部份網友歪樓，拿來跟蔡總統對比。

朱立倫說，台灣人民在2020年大選賦予蔡英文總統支持，未來四年執政黨必須帶領國家前進，沒有再次倒退的空間，完全執政就必須完全負責。今天，許多議題面臨空前挑戰—民主法治、經濟發展、青年低薪、高齡長照、性別平等；政府在重視先進議題之外，必須兼顧各面向國政，打造一個更好的台灣。

朱立倫點到五個面向之一的「性別平等」，正是此次行政院女性閣員比例為2.63％，遭外界非議的地方之一。

朱立倫說，真正的民主社會，不需要過度強大的執政巨獸；真正的民主，需要會傾聽民意、足夠謙卑的執政黨，以及一個堅實有力的在野黨監督。作為在野黨的一員，我們將深切承擔自己的責任—走訪台灣各地，為不同縣市、不同世代、不同領域的人民持續發聲，針對國政民生提出誠摯建言。我們共同努力，祝福台灣，中華民國加油！

朱立倫的貼文，引起網友正反不同意見回應，其中朱立倫貼上一張小女童純真的相片，也引起網友注意，留言卻歪樓，有人說「小妹妹好可愛，哪像今天要連任就職的那個」，有人立即回應「太過份了，那能相比呀！」

據悉，女童是朱核心幕僚凌濤的兩歲女兒，以兩歲象徵蔡總統第二任，也象徵未來。朱的貼文也鼓勵大家貼子女照片，不少網友也上去貼照片。

(中時 )