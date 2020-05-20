科技部今(20)日舉行新卸任部長交接典禮，新任科技部長吳政忠會後接受媒體聯訪。(李侑珊攝)

科技部今(20)日舉行新卸任部長交接典禮，新任科技部長吳政忠表示，施政藍圖將以2030台灣願景為主軸，未來將致力跨部會合作，並以生技醫療、A世代半導體計畫、數位轉型、6G網路、資通安全以及前瞻網路建設六大主軸為主，同時也會大力支持基礎研究。

吳政忠擁有美國康乃爾大學博士學位，曾任台灣大學應用力學研究所所長、工研院董事長與科技部前身的國科會副主委，並在民進黨智庫負責綠能科技政策規畫，總統蔡英文上任就任後，獲邀擔任政委，成為科技政策主要執筆人，主導蔡政府「五加二」國家科技預算計畫，資歷完整。

吳政忠在今(20)日交接典禮上表示，就任後，將延續前部長陳良基的政績，強化基礎科學研究、創新創業與培育科研人才。同時他也提到，過去在他在行政院科技會報所提出的「台灣2030科技願景」，將延續作為執掌科技部後的施政藍圖，並再加上六大項發展主軸。

吳政忠提到，六大發展主軸的第一項是生技醫療產業，這次新冠肺炎疫情全球蔓延，台灣防疫工作成功，相關經驗能作為提供精準醫療服務的機會。

吳政忠也提到，第二則是A世代半導體，半導體在3奈米後接下來就會進入A(埃米)領域，此部分我國已著手規畫。第三則是數位轉型部，過去台灣都集中在製造業數位轉型，但接下來服務業就會在明年正式啟動。

吳政忠並指出，第四則是5G，到了2030年會進入以低軌衛星為主的 6G時代。同時也會著重近來深獲重視的資安領域，以及加強台灣基礎網路的互聯能力。

(旺報 )