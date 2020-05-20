盧柏鈞曾拿下彰化縣108年適應體育「田徑賽小男組C組」60公尺與立定跳遠第1名的成績。(校方提供／吳建輝彰化傳真)

柏鈞因為聽力關係影響其平衡感，練習田徑會有噁心嘔吐的情形，但他沒有因此而放棄他所熱愛的田徑運動，反而展現堅韌不拔的精神。(吳建輝攝)

盧柏鈞(左2)說，他一路走來或許會比常人要辛苦些，但他有家人、師長與同學的愛，讓他無畏樣的眼光，不管在面對比賽、人生，都能勇敢向前。(吳建輝攝)

彰化縣田中鎮三潭國小盧柏鈞同學，是先天性聽力障礙的孩子，但儘管如此他仍不畏挑戰，在學校運動會中擔任運動員的宣誓代表，更憑藉其意志力與熱愛田徑的心，在田徑比賽中發光發熱，今年更獲得總統教育獎，盧柏鈞說，最要感謝的就是媽媽，不怨無悔的付出照顧他，

就讀三潭國小6年級的盧柏鈞，課堂上與同學相處，在田徑場上盡情揮灑汗水，要不是他身上背著沉重的電子耳，你可能不會發現他是聽障，在他7個月大時，被診斷為聽障，但其父母並未因此而放棄他，而是給他滿滿的愛，讓他積極樂觀去享受這寧靜的世界。

盧柏鈞表示，爸媽為了治療他，一直不斷搬家，小時候住在二水，後來為了在台中做語言治療，舉家搬到台中，一直到小學三年級他逐漸步入軌道，後來媽媽知道三潭國小有資源班，又全家搬到田中來，真的很謝謝爸爸媽媽，最他最堅強的後盾。

盧柏鈞說，他一路走來或許會比常人要辛苦些，但他有家人、師長與同學的愛，讓他無畏樣的眼光，不管在面對比賽、人生，都能勇敢向前，希望未來可以繼續朝著田徑這條路前進，成為國家選手，為國爭光。

三潭國小校長蕭明輝說，柏鈞因為聽力關係影響其平衡感，有時候看到他練習跑步或跳遠時，會有噁心嘔吐的情形讓他相當心疼，但他沒有因此而放棄他所熱愛的田徑運動，反而展現堅韌不拔的精神，讓他相當欣慰，希望柏鈞未來可以繼續在田徑場上發光發熱，為國爭光。

(中時 )