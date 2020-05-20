《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（20）日的國際新聞重點。

【1】美國務卿蓬佩奧公開發表聲明祝賀蔡英文總統連任

美國國務卿蓬佩奧於台北時間19日晚間公開發表聲明，對蔡英文總統第2個任期表達祝賀之意。蓬佩奧表示，美國一直認為台灣是世界上強而有力且極可信賴的夥伴，在蔡總統領導下，美國與台灣的夥伴關係將繼續蓬勃發展。

【2】本月發布對陸究責報告 美拉台背書 衝擊更勝520演說

美陸持續在新冠肺炎疫情上角力，而台灣似乎越來越難逃風暴中心。美國總統川普引用台灣官方論述究責世衛（WHO）後，即將在本月發布的對陸疫情究責報告中，極可能再度引述台灣官方說法劍指北京。而台灣為美報告背書的舉動，對兩岸關係所帶來的衝擊，可能更甚蔡英文總統520演說；若按大陸涉台學者說法，這是台獨與境外勢力的合流，北京對台肯定不會善罷干休。

【3】巴勒斯坦宣布 停止履行與美以所有協議

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）19日宣布，將不再履行巴勒斯坦與美國和以色列之間的所有協議，作為抗議以色列佔領約旦河西岸部分領土的計畫。

【4】川普讚美檢測棒 新冠第一是榮譽章

在新冠肺炎疫情重創下，美國確診人數超過150萬，死亡人數也突破9萬，雙雙高居世界第一。不過美國總統川普說，從某個角度來看，這是好事，因為這意味美國人的檢測要好得多，所以他把這視為「榮譽徽章」。

【5】和川普不同調 彭斯：醫生沒建議吃奎寧

美國總統川普自己爆料天天吃抗瘧疾藥物「奎寧」預防新冠肺炎，因為該種藥物可能帶來心律不整等致命副作用，引發爭議。川普的副手、美國副總統彭斯（Mike Pence）19日坦言，他的醫生沒有這樣為他開藥，因此自己沒有吃奎寧。

(中時電子報)