基隆市不少校園老舊，市府為打造友善校園空間，規劃「美力校園運動計畫」共3期，前2期市府擬投入24億餘元經費，融入運動計畫，全面翻新校舍、活動中心、運動場及田徑場，第3期再藉由工作坊凝聚校園願景，融合基隆港都文化與特色，打造學生心目中的美感城市空間，向中央爭取老舊校舍改善經費。

基隆市長林右昌表示，為翻轉基隆市校園建築的整體性計畫，透過各校教職員的共同參與及滾動式的計畫修正，全面改善國中、國小的軟硬體與質量，不僅讓師生擁有優質的教學空間，更讓社區與環境合為一體，打造優質的社區培力基地，提供終身學習的核心設施。

教育處長林祝里指出，計畫第1期市府投入7校新台幣17.6億元，除了有已完工的中正國中全新海景校舍、暖暖高中活動中心、運動場和明德國中的明德樓與田徑跑道等綠建築外，還有正在進行的仁愛國小與信義國小新校舍改建及中興國小翻新工程；第2期為規畫階段的成功國小、銘傳國中、大武崙森林運動公園的改善工程，總經費達7億餘元，並廣邀各地建築工程師齊聚，共同研討改善工程，建構創新教育的友善環境。

林祝里說，最後階段將結合7所大專院校攜手合作，透過工作坊的形式，讓各校團隊與專業建築師對話，提升學校建築與市民的貼近感，共同擘劃新校園願景，形塑後積極向中央爭取老舊校舍改善經費。

(中時 )