星宇航空於今（20）日宣布再度展開自訓飛航員招募，6月1日至8月14日於官網開放投遞履歷，應徵者需為中華民國國籍、擁有合格之英文檢定證明，並持有效甲類體檢證，具FAA ／ CAA ／ ICAO任一認可之商用駕駛員執照（含雙引擎機及儀器飛行等級），總飛行時數達250小時以上（含模擬機上限50小時），且報考前12個月內須有實機飛行經驗。

全球航空業近日深受新冠病毒疫情影響，星宇航空仍堅定於未來規劃，配合機隊及公司營運拓展招募飛航員，6月起開放自訓飛航員報名，下半年也規劃招募軍方退役飛航員。

星宇航空執行長翟健華表示，著眼將來的航線佈局及機隊成長，星宇航空空勤團隊的擴充不會停歇，期盼延攬優秀的飛航員一同守護飛安，星宇人也會利用現階段重整步調、優化各方面的服務及流程，待疫情過去，星宇將能再度為旅客提供高品質的飛行服務。

自訓飛航員應徵資格及需繳交之文件資料，詳列於星宇航空人才招募官網(https：／／careers.starlux-airlines.com)，筆試及面試預計於九月起陸續進行。錄取之自訓飛航員須接受半年之機型轉換訓練，包含進階課程、地面學科課程、模擬機訓練及航路訓練，以確保學員熟悉操作及貫通知識，學員於完訓並通過航路考驗後，即可正式成為星宇航空副機長。

(中時 )