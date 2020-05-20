天后蔡依林（Jolin）今(20日)被周刊爆料父母離異，父親和泰國籍女子另組家庭，5年前生下一子，算算蔡依林與這同父異母的混血弟弟相差35歲，對此傳聞，蔡依林經紀人稍早正面回應，表示和蔡依林父母確認後，兩人確實已經離婚了。
今年將滿40歲的蔡依林過去常在社群網站分享和母親、姊姊合影，和蔡父（本名：蔡柱陳）的合照卻不多，今《CTWANT》報導，蔡父多年前已和蔡母離婚，並再婚娶了泰國籍女子，媒體更追蹤蔡父行程，發現蔡父出現在新北市新莊的住所，身邊跟著相差蔡依林35歲的「蔡小弟」，大享天倫樂。
媒體報導，蔡父進入耳順之年再得一子，對寶貝兒子疼愛有加，兩人先前被拍到一起出遊，一度還被誤認是祖孫，據《自由時報》報導，對於蔡依林父母離異消息，經紀人回應跟蔡爸蔡媽確認後，「他們已經離婚」，也希望外界多給點空間，不要過多關注打擾長輩私事。
(中時電子報)
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