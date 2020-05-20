川普翻臉破40年傳統 拒揭歐巴馬像 11:172020/05/20 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統當選人川普（左）2016年11月10日到白宮，在橢圓形辦公室和當時的總統歐巴馬會面。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 川普和歐巴馬為新冠肺炎疫情因應措施隔空交火 美國總統川普和前總統歐巴馬對槓，兩人關係空前緊張。長久以來，無論是共和或民主黨，只要是白宮主人，都會遵循傳統，為前總統的肖像舉行揭幕儀式。 不過，據美國國家廣播公司新聞（NBC News）與《商業內幕》（Business Insider）網19日報導，川普拒絕為揭幕歐巴馬肖像舉行儀式，將打破白宮維持了40年的傳統。 (中時電子報) #川普 #歐巴馬 #美國總統 #白宮 #傳統 #前總統 #肖像 #翻臉 也許您會感興趣 國際熱門新聞 不甩川普列14大罪狀 世衛譚德塞回應了 - 國際 意外！以色列70％新冠患者 病毒株源自美 - 國際 憑這一項 北京在世衛大會完勝華盛頓 - 國際 慈母砸1194萬行賄助兒錄取UCLA遭逮 親戚陳情信檢方不買帳 - 國際 川普驚爆吃奎寧 專家曝白宮醫生可憐處境 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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