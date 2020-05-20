川普和歐巴馬為新冠肺炎疫情因應措施隔空交火

美國總統川普和前總統歐巴馬對槓，兩人關係空前緊張。長久以來，無論是共和或民主黨，只要是白宮主人，都會遵循傳統，為前總統的肖像舉行揭幕儀式。

不過，據美國國家廣播公司新聞（NBC News）與《商業內幕》（Business Insider）網19日報導，川普拒絕為揭幕歐巴馬肖像舉行儀式，將打破白宮維持了40年的傳統。

(中時電子報)