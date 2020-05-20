大陸工信部部長苗圩20日指出，長遠來看，大陸有顯著的制度優勢、龐大的產業規模、完整的產業體系、巨大的市場內需和充足的政策工具箱，因此新冠肺炎疫情影響只是階段性的，不會改變長期向好的趨勢，預計2020年下半年工業經濟的運行狀況可能優於上半年。

綜合陸媒報導，苗圩20日在大陸國新辦記者會中表示，截至5月18日，大陸全國規模以上工業企業平均開工率和復崗率分別回升至99.1％和95.4％，基本達到正常水準。全國中小企業的復工率則達到91％。

苗圩表示，經過努力，目前大陸工業經濟秩序在常態化防疫中加快恢復。但隨著全球疫情快速蔓延，不穩定、不確定因素顯著增多，企業生產經營仍然面臨較大困難，工業經濟恢復仍然需要一段時間。

在大力推動新產業、新業態發展方面。苗圩指出，積極推動新一代資訊技術支撐服務防疫和復工、復產，大力支持5G、人工智慧、工業互聯網、物聯網、車聯網、大數據、區塊鏈等技術創新和產業應用。遠端教育、遠端辦公、網路購物等業態發展迅猛。

在外資投資方面，苗圩表示，據近期調查發現，大約有40％的外資企業表示近期還要擴大對大陸的投資。

苗圩坦言，最近一個特別突出的問題就是外貿企業，特別是外貿的中小企業遇到的困難比較大。這些都是新情況、新問題，還在密切關注，也準備針對不同的特殊行業推出更有針對性的幫助中小企業的各項政策，以支持廣大的中小企業渡過難關。

針對汽車產業鏈復工、復產，苗圩指出，從整體來看，疫情對大陸汽車產業發生的影響是階段性的，汽車產業長期向好的發展態勢並沒有改變。一是全產業鏈協同復工、復產；二是行業管理方便企業推有效措施；三是促進供需對接，力保產業鏈、供應鏈穩定。

(工商 )