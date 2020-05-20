行政院已決定振興券7月上路，規模並將從原本的111億元加碼到超過200億元以上，名稱就叫做振興券，原則仍採消費折扣方式，但折扣將較原本經濟部規劃的六七折優惠，實體券與電子票證並行，由民眾自由選擇。

新冠肺炎連續12天零確診，行政院秘書長李孟諺昨日表示，現階段正緊鑼密鼓研議振興方案，預訂6月初向外界報告，配合暑假到來，7月起全面啟動各項振興措施。

行政院研議的振興措施包含: 111億元規模的酷碰券改版、23億元的振興抵用券等。知情官員表示，7月將推出酷碰券改版，名稱就叫做振興券，並將加碼，規模至少超過200億元，折扣也比原本經濟部規劃的六七折更優惠。經濟部原本規劃是每人支付1,000元換取1,500元的酷碰券，中低收入戶則發給500元酷碰券。

李孟諺指出，因為各界都很期待，政府就要更謹慎，希望達到多元作法、民眾有感、商家受到實質幫助等目標，行政院長蘇貞昌也強調，要符合好使用、有好的效益等原則，目前正緊鑼密鼓研擬中。

(工商 )