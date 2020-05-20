中華民國第15任總統蔡英文、副總統賴清德今520宣誓就職，對於兩岸關係展網，蔡英文重申，「和平、對等、民主、對話」8字基本原則，並強調「絕對不會接受北京當局以一國兩制、矮化台灣、破壞現狀」。但港媒看完卻認為，這是一份「不合格答卷」。

港媒《中評社》今(20日)發表評論文章分析，在看完蔡英文總統的演說，雖然延續第一任的基調，承諾會依照《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》行事，維持台海和平穩定。但卻通篇未提「九二共識」，更沒有明確承認「九二共識」和認同其核心意涵。

對於蔡2016主張反對大陸對台「一國兩制」，分析解讀，大陸國台辦曾回應這是一份「沒有完成的答卷」，今天再提反對一國兩制，不認九二共識核心意涵，那這份答卷明顯第二任「還是沒完成」。

評論強調，「雖然沒有新的、特別的挑釁，留下一定迴旋空間，但『親美抗中』路線不變，去中謀獨方向不變。兩岸關係或可避免出現即時對撞的危機，但根本的問題沒有解決，勢將繼續處於「冷和平」、「冷對抗」狀態。

陸官媒《環球時報》今(20日)發表的社評也指出，大陸正在變得越來越有力量，對臺灣宣示主權的能力肯定越來越強，藉此正告蔡英文，不要搞低成本小動作破壞兩岸和平穩定，大陸有的是時間玩得起的「長期遊戲」。

(中時電子報)