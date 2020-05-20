明新科大生命教育推廣活動，學生透過「藝起絹印」手作明信片紓壓解憂。（羅浚濱攝）

新冠肺炎疫情讓很多人神經緊繃，明新科大諮商輔導暨職涯發展中心20日在校內新啟用的智慧長廊，舉辦「遊走人生～Fun心解憂趣」生命教育推廣週活動，以趣味闖關和手作體驗的「解憂雜貨舖」，讓學生體驗紓壓，學習面對壓力和挫折時的解憂之道。

「解憂雜貨舖」有「藝起絹印」絹印創作明信片，「話說溫情」製作感恩小卡，「感恩連線」自拍影像分享心情，「愛的行動」宣導愛滋教育減少歧視，「寫出生命」讓學生用手肘或是腳夾著筆寫字，體驗身障人士的不便。

校長林啟瑞指自己遇到壓力情緒緊繃時，會凝視遠方放空，讓自己冷靜放鬆，分享寫毛筆練字、嚼口香糖也是不錯的紓壓解憂方法，並與學生一起體驗用手腕夾筆寫卡片，呈現生命教育有愛無礙的精神。

諮商暨職涯中心主任孫毓英表示，學生心情比較會隨環境氛圍起伏，現在進入後疫情時代，人與人之間在實體或網路上的互動關係都有改變，也會影響情緒，因此今年生命教育推廣週以「解憂」為主題。

校內同時舉辦「給世界的一封信」徵文比賽和「探索心世界-關懷‧愛‧分享」Logo徵件比賽，透過「解憂雜貨舖」讓學生好好沉澱放鬆心情，在各關卡體驗不一樣的紓壓方式，學習找到屬於自己面對壓力和挫折時的解憂之道。

(中時 )