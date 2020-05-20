蔡英文總統於20日宣布就職中華民國總統，展開第二任期。而在美國國務卿蓬佩奧表達祝賀後，美國國務院亞太助卿史達偉祝賀影片中，不僅讚美台灣活躍民主將進入另一里程碑，並稱台防疫堪稱典範，而全世界欠提早示警的台灣一份情。

祝賀蔡談防疫 美亞太助卿：全世界欠台一份情

史達偉（David Stilwell）和副國安顧問博明（Matthew Pottinger）在對蔡的祝賀影片中，肯定了台灣在蔡領導下繼續落實民主並維持兩岸關係。史達偉並表示，在對抗新冠疫情方面，全世界欠提早示警的台灣一份情，在台支援包括美國的其他國家抗疫後，美國將持續努力，讓台灣的聲音被世界聽到。博明也以中文表示，台灣的抗疫經驗值得世界學習，美國將繼續敦促其他國家和如WHO等國際組織，將挽救人的生命置於政治考量上。

此外，美國前副總統、現為民主黨總統參選人的拜登（Joe Biden）也對蔡第二任期表達祝賀。拜登在推特上表示，恭喜蔡英文博士展開第二任期，「台灣蓬勃的民主以及新冠病毒的應對方式，正是世界表率。美國支持台灣保持堅強、有原則的兩黨制度」。

Congratulations to Dr. @iingwen on the start of her second term. Taiwan’s thriving democracy and response to COVID-19 are an example to the world. America’s support for Taiwan must remain strong, principled, and bipartisan. https://t.co/82aw9TFh8z — Joe Biden (@JoeBiden) May 20, 2020

在蔡就職前一日，蓬佩奧（Mike Pompeo）提前恭賀蔡展開第二任期。此為美國國務卿首次發表聲明祝賀台灣的總統就職，且直接以「總統」稱呼蔡總統。蔡在推特回應，謝謝來自蓬佩奧祝福，台灣與美國的夥伴關係充滿希望，基於價值觀及利益上，將持續深化雙方友誼。

Congratulations to Dr. Tsai Ing-wen on the commencement of your second-term as Taiwan’s President. Taiwan’s vibrant democracy is an inspiration to the region and the world. With President Tsai at the helm, our partnership with Taiwan will continue to flourish. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 19, 2020

(中時電子報)