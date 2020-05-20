台科大建築所校友黃德倫，畢業後環遊世界，飽覽各地特色建築，之後返回故鄉宜蘭創業成立「德築建設」，打造了許多美學建築，更提供實習機會，培育建築人才，用自身故事告訴有熱情從事建築業的學生們，只要敢闖願意學習，都有無限可能。

「德築建設」由黃德倫於2012年成立，知名作品包含鯨魚外型的大溪漁港觀光直銷賣場、用森林意象顛覆傳統幼兒園形式的新莊成德菁英幼兒園等，就連自己的家Ha House春也是自行設計並建造。他也獲選成為台灣40位來自不同領域的40歲以下最具影響力、領導力和創新力的建築領域年輕領袖菁英代表。

黃德倫2006年自台科大建築所畢業後先是考上公務員資格，進入新北市政府工務局任職，後來升任法規組組長。他在2009年辭去公職，展開為期8個月獨力環遊世界一圈的旅程。黃德倫說，為了累積自己的建築養分，出國的錢其實是貸款來的，回國後才正式創業。

黃德倫說，他是從鄉下後段學校努力拚進台科大的學生，在台科大的大學和研究所兩個階段受到很大啟發，英文原本不太好的他，也在台科大以英文發表論文、參加生平第一次國際研討會，不但拓展了視野，更開創了無限可能。

回顧創業過程，黃德倫說，環遊世界讓他看見各地頂尖的設計，也了解自己的個性比較開創且喜歡嘗試，出來創業會比單純在事務所工作有更多發揮的空間，因而決定成立自己的公司。

特別的是，過去在工務局擔任法規組組長的經歷，為他加了不少分，黃德倫表示，經營建設公司除了設計能力要強，也要懂得法律等行政作業，之前在公務機關的經驗，剛好補足了一般建築師比較缺乏的法規邏輯能力，對創業有很大的幫助。

對現在就讀建築系的學生，黃德倫也以學長的身分給予建議，建築事務所的工作很多面向，工作會碰到的挑戰也很多，所以更需要具備一顆積極學習的心，要有願意學習的心態，保持開放的心胸，才不會侷限住自己的成長。

(中時 )