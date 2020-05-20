喬丹的《最後一舞》紀錄片引發了誰是NBA史上最佳球員的激烈討論，然而《CBS sports》卻在此時刻意的評選了史上最強15巨星，喬丹毫無疑問的高居首位，現役球星第一人詹姆斯緊追在喬丹之後，此後都是已退役耆宿，不過勇士一哥史提芬柯瑞殺出重圍擠進第13名，至於杜蘭特、阿提托康波、里歐納德、哈登等人都還無法入榜，甚至杜蘭特還被看衰。

《CBS sports》評選的前15大巨星分別是喬丹、詹姆斯、賈霸、羅素、魔術強生、張伯倫、歐尼爾、伯德、鄧肯、布萊恩、歐拉朱旺、奧斯卡羅伯生、柯瑞、J博士和韋斯特。

《CBS sports》這次評選唯一引起爭議的是柯瑞憑什麼入選前15大巨星，因為爵士雙雄卡爾馬龍和史塔克頓都被排除在外，因此美國媒體再次評選除了詹姆斯和柯瑞之外，其他現役球員有機會入選前15大巨星的名單，並且以機率列出了杜蘭特、里歐納德、阿提托康波、安東尼戴維斯、哈登與東契奇等6球星。

美國媒體激烈討論柯瑞與杜蘭特兩人，柯瑞的10年職業生涯平均數據都不如12年職業生涯的杜蘭特，尤其是總冠軍賽MVP方面，杜蘭特拿到2座，柯瑞一個都沒有，因此外界質疑柯瑞入選史上前15巨星的資格。

然而《CBS sports》認為柯瑞比杜蘭特還有資格入選的主要原因是認為杜蘭特的奪冠含金量遠不如柯瑞，畢竟杜蘭特還沒來到勇士之前，柯瑞就已經帶領勇士拿到總冠軍，用實力證明自己，而且柯瑞用三分球改變了NBA格局，有著劃時代意義。

因此，杜蘭特想要進入史上前15巨星榜的最低要求就是帶領籃網奪冠，否則以現況來看，里歐納德比杜蘭特更有機會，因為里歐納德可是暴龍隊史首冠的頭號功臣。

(中時 )