新北市男子許勝家因涉恐嚇等案件3年前遭刑事局霹靂小隊警員圍捕，他持槍朝員警射擊，所幸擊中警方的防彈盾牌未造成傷亡，台灣高等法院維持一審判決，認定許男公然挑戰警員執法之公權力，且一再犯同類型之犯罪，將他判囚14年、另1年可易科罰金。可上訴。

2017年6月30日警方到新北市一家汽車旅館逮捕許男，許聽到聚集在房門口的霹靂小隊警員表示「警察，不要動」後，竟在無預警之情況下，以改造手槍近距離朝警員所在方向且針對警員身體之上半身部位開槍射擊。

等到警員陸續進入房間後，許男又以手槍朝警員所在方向射擊，所幸子彈都擊中員警拿的防彈盾牌，且警員適時開槍還擊壓制，始未致生警員死亡結果。

高院維持新北地方法院判決，認定許男在無任何預警之情況下，持槍朝執行搜索勤務之警員所站位置射擊，公然挑戰警員執法之公權力，且犯後否認部分犯行，依違反槍砲彈刀械管制條例將他判刑14年，另有可易科罰金部分判刑1年。

(中時 )