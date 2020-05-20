蔡英文總統今(20日)發表就職談話，在兩岸部分重申「和平、對等、民主、對話」八字箴言，及遵循憲法和兩岸關係條例。大陸涉台權威學者嚴安林受訪評價，以「四個無，兩個有」概括，他認為沒有意外之言、沒有進步、沒有新意、沒有創意；有欺騙性、有伏筆；他特別點出修憲委員會未來的動向，值得觀察，並認為這篇演說對兩岸關係改善不會帶來多大幫助，也沒有為兩岸和平發展找到鑰匙。

上海國際問題研究院副院長嚴安林20日受訪評價蔡總統520講話，他以「四個無，兩個有」概括。第一個無是「沒有意外」，通篇沒有出現讓人感到意外的發言，也可能會被有些人解讀為沒有挑釁；第二無是「沒有進步」，因為2016年還有提到九二會談的歷史事實、求同存異等，但今年完全沒提，某種程度是種退步。

第三無是「沒有新意」，嚴安林認為，蔡英文提到要維持兩岸和平穩定，但卻沒有具體的舉措，「他沒有提出具體作法，搞一些虛的八字箴言，虛幻的東西就能打開僵局嗎？」第四無是「沒有創意」，他指出，蔡強調兩岸關係是兩岸「共同責任」，但這四年為什麼發展到現在越來越不好，他強調，對大陸來說，這四年跟馬英九時代的八年都沒變，變的是台灣方面，變得是台灣當局沒有認同九二共識。

至於兩個有，一是有欺騙性，嚴安林稱，蔡英文把「中華民國」、「中華民國台灣」交替使用，想要藍綠通吃，但沒有拿出解決問題的具體辦法來，「問題癥結她應該都知道，但故意不談，包括九二共識，提都不提」。

第二個有，是「留有伏筆」，嚴安林表示，蔡提到修憲委員會，到底怎麼修，是僅僅關於公民投票權，還是關係到政府體制、國家定位，這裡面都埋下了伏筆，後續值得觀察。

(旺報 )