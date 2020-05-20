政府因應新冠肺炎祭出多項禁令，隨著國內疫情好轉，交通部15日公布3階段解禁規劃，卻引起外界批評部署太超前。據悉，交通部將方案送到中央流行疫情指揮中心後被打回票，原本預計端午節開放高鐵自由座及台鐵站票，疫情指揮中心認為要有總量管制，而第2、3階段解禁時程也要由指揮中心來宣布。

交通部規劃3階段觀光及運輸業鬆綁，第1階段5月27日至7月31日推動防疫旅遊及初步鬆綁部分公共運輸防疫措施，預計端午節恢復高鐵自由座與台鐵站票；第2階段8月1日至10月31日推動安心旅遊及公共運輸擴大鬆綁，並跟國旅振興方案結合，推出團體、自由行優惠；第3階段10月1日至12月31日逐步開放國際觀光旅遊及邊境管制，包括解除轉機限制、返國旅客不得搭乘大眾運輸，放寬國際郵輪靠泊，以及恢復兩岸客運航點、海運直航及小三通客船航班等。

多名立委今日在立法院交通委員會中質疑，交通部未與疫情指揮中心討論，就將草擬中的方案以正式新聞稿發出，造成社會資訊混淆，恢復兩岸客運航點與小三通更未與陸委會討論，是想與疫情指揮中心搶表現。

交通部政務次長王國材表示，疫情指揮中心昨日同意第1階段解封，但在自由座和站票方面，希望保持社交距離，所以會有總量管制，比如說，自由座站得人很多，就要導引到其他地方，開放飲食則是在保持社交距離的前提下進行，指揮中心沒有意見；至於第2、3階段解禁，指揮中心認為時間點要由他們來宣布。

(中時 )