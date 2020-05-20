新冠肺炎疫情爆發，各國政府紛紛發放紓困金，一位男網友發文分享，自己每天爽賺10萬左右台幣，引發網友熱議，拿加拿大的薪水跟台灣的物價比，其實在國外拿10萬台幣，等於在台灣1萬的使用價值，真的還好吧。

有網友在Dcard上發文分享，去加拿大打工，透過朋友的介紹到工地當小工，結果每天回家累到爆，根本沒力氣煮飯，天天叫外賣，而且國外的外賣價格不斐，一個便當加兩杯飲料，大概就要台幣500到1300元。

原PO表示，平常叫外賣就花很多錢，偶爾還會去比較貴的餐廳吃飯，明明每個月工資扣稅完以後有6至7萬台幣，但常常就這樣東吃西吃就花光了，也沒有存到錢。

新冠肺炎爆發後，原PO沒存款又不想向家人要錢，因此每天心驚膽戰地去工作，但許多工人的衛生習慣比較差，打噴嚏、咳嗽都不遮擋，因此當他存了1個月的生活費後，便決定請假幾天，老闆也爽快答應，畢竟工資都快發不出來了。

原PO透露，後來加拿大政府開放補助申請，響應疫情發放「緊急失業救濟金」，一個月可拿加幣2000元（大概是台幣43000元）。至今休了兩個月多，卑詩省加發加幣1000元，再加上加幣1900元的退稅，戶頭一下子多了4900加幣（大約是台幣10萬）。

炫耀文一出，引發網友熱議，「我也想當廢物，夢想是當米蟲，好吃懶做」、「好爽」，但也有網友直言，「10萬在加拿大夠花嗎？」、「在國外拿10萬台幣，也等於在台灣1萬的使用價值，還好吧，很合理」、「拿加拿大的薪水跟台灣的物價比，沒看到你炫耀什麼啊！我只看到你在那邊當月光族，存款不夠要靠政府救濟」。

後來也有其他在當地的網友指出，聽起來錢的確不少，但是對在當地生活的人來說，這真的不夠看啦！並提醒原PO要看看那些錢是否還要扣稅。

(中時電子報)