凱美(2375)連2年的合併動作，效益開始顯現，今年第1季無畏全球新冠肺炎疫情，稅後盈餘1.1億元，年增44.74%，儘管受疫情影響產業變數不少，但凱美因營運轉佳，市場預期國巨(2327)在完成收購基美(KEMET)後，可望將基美部分業務與凱美整併，加上凱美不排除像奇力新(2456)整併電感廠，持續收購國內外鋁電容廠，「攻守皆宜」讓凱美業績增添想像空間。

如同國巨和同集團奇力新，不斷透過合併同業擴大產品及市佔率，凱美分別於2018年及2019年合併全球最大乙太網路變壓器(Lan Transformer)廠帛漢，及同為國巨集團的鋁電廠智寶，強化物聯網(IoT)、5G及車載產品佈局，經過凱美董事長翁啟勝的紮實調整，合併效益開始顯現。

新冠肺炎疫情於農曆年前後，從大陸逐步蔓延至全球，導致全球供應鏈及消費市場遭到重創，凱美在整併效益顯現下，業績無畏疫情逆勢走高，今年第1季合併營收8.82億元，年減17.57%，營業毛利2.2億元，合併毛利率25.02%，年增0.12個百分點，稅後盈餘1.1億元，年增44.74%，每股盈餘0.57元；前4月合併營收13億元。

營運漸入佳境的凱美因手上現金充裕，不僅於3月13日宣布將進行現金減資30%，退還股東每股現金3元，並發於0.5元現金股息，等於股東參與除息及現金減資，每股可以領回3.5元。

除大方發放現金給股東，國巨將於第3季完成收購基美，市場預期，國巨收購基美後可望將基美部分業務與凱美整併，而凱美亦持續尋找國內外鋁電廠併購機會，希望能擴大產品線及營運規模，法人看好進可攻、退可守的凱美，將複製奇力新整併電感及材料模式，未來業績成長可期。

(時報資訊)