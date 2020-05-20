今年受新冠肺炎疫情衝擊，全球車市重傷，輪胎廠獲利普遍表現不佳，不過，華豐(2109)營運逆風挺進，EPS居輪胎廠之冠，但股價卻墊底。法人認為，公司今年每股獲利有望挑戰0.7元，未來股價仍有補漲機會。

輪胎廠日前公布第1季獲利，南港(2101)、正新(2105)、建大(2106)等大廠每股虧損分別0.16元、0.6元及0.6元，泰豐(2102)力守持平，每股獲利0.1元，華豐表現相當強勁，獲利是4年來第1季最高，每股盈餘0.14元，連續兩季獲利。就股價來看，華豐昨日收盤價13元，雖然日前衝上今年新高，相較南港、正新、建大股價都在30元之上，甚至子公司華豐(泰國)股價近期大漲近5成，股價仍相形失色。

華豐由於主要生產基地位於台灣與泰國、美國等地，較不受新冠肺炎疫情影響，加上產線陸續完成優化，大陸廠虧損減少。另一方面，歐美5月陸續解封，車市谷底攀升，四輪可望出現回補需求，法人估計，將帶來另一波動能。

華豐也將營運主力轉向需求大的二輪胎事業部分，產品涵蓋摩托車、自行車、沙灘車，以及毛利較高的雪車、沙漠胎等產品。近期民眾為了避免接觸大眾運輸工具，對自行車的需求大幅提升，今年前4月大陸內銷數量已成長2成，歐美已陸續解除封城，已出現對中階車款的搶車熱潮，接下來對二輪胎需求看增。

(時報資訊)