在5G產業起步元年，元大投信將於6月10日~6月16日募集元大全球未來關鍵科技ETF(00876)，主打台灣首檔5G營收主題ETF，其追蹤指數為iSTOXX全球未來關鍵科技指數，目標產業包括基礎設施、通訊元件、手機關鍵零組件。

今年新冠肺炎疫情爆發，促使全球數億人同步進行數位轉型，有鑑於疫情不可捉摸，保持社交距離仍是目前控制疫情主要方法，線上教學、視訊會議、遠距醫療的需求急迫性，讓各國5G產業加速布建發展，成為疫情中最受注目的經濟引擎。

著眼於硬5G的通訊基地台、智慧裝置相關零組件、半導體產業相關硬體製造產業先行，元大投信再度攜手國際知名指數編製公司，推出鎖定硬5G標的之元大全球未來關鍵科技ETF，適合想掌握全球通訊產業優先受惠族群的投資人。

元大投信挑選iSTOXX全球未來關鍵科技指數，透過大數據與資料庫，挖掘全球通訊相關產業中在5G產業佈局有成的企業，並加入流動性、盈利能力、創新能力篩選標準，讓台灣投資人能快速參與硬5G爆發期商機。

元大全球未來關鍵科技ETF強調主要布局硬5G之通訊產業中上游硬體製造業，包含基礎設施、通訊元件、手機關鍵零組件等。

(時報資訊)