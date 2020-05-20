亞太電(3682)迎戰即將到來的5G，持續擴大數位經濟商機，今(20)日宣布祭出防疫振興方案，與線上英文學習系統領導品牌「希平方」獨家跨界合作，全天候隨時上課免預約，另外，GtPay也新增娛樂生力軍，集結多款手遊大作、免下載APP，登入帳號即可隨時跨裝置暢玩遊戲的「H5遊戲平台」，正式進駐GtPay行動支付，同時提供電信帳單代收。

亞太電表示，據愛立信即將在6月出版的《行動趨勢報告》調查顯示，疫情期間民眾減少外出，促使網路數據流量激增，除過往社交、影片與遊戲為主要推手之外，教育、線上學習也明顯增長，其中遊戲下載量成長近40%，自疫情爆發以來，推升亞太電線上串流影音及加值服務成長動能，第一季營收較去年第四季大幅成長2成，亞太電持續壯大加值服務陣容，即日起推出線上英文學習系統「希平方」、遊戲娛樂「H5遊戲平台」兩大獨家服務。

亞太電指出，疫情期間零接觸商機看俏，大受用戶好評的亞太電信行動支付Gt Pay，今年1月到4月營收較去年同期飆增1.3倍，亞太電為貼近用戶，除現有帳單繳費、交通繳費、智慧繳費等多元交易外，即日起新增「數位娛樂」專區，引進旗下擁有多款手遊大作的「H5遊戲平台」，免下載APP、登入GtPay會員即可打開網頁直接暢玩，預期年底前可帶動GtPay會員數成長2成。

亞太電表示，5G服務即將在下半年開台，全力衝刺拚轉型，積極廣納異業合作夥伴，豐富創新服務內容，打造陣容最堅強的加值服務大軍，擴大數位經濟商機，為5G發展奠定強大穩固的根基。

(時報資訊)