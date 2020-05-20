工業電腦廠立端（6245）雖受新冠肺炎疫情影響，2020年首季營運表現仍創同期次高，表現優於預期。展望後市，隨著在家工作趨勢及軟體定義廣域網路（SD-WAN）需求提升，投顧法人看好立端第二季營運將顯著回升，且獲利成長動能將優於營收。

立端受台股股災拖累，3月中股價下探36.45元的逾4年新低，公司隨後祭出庫藏股護盤，帶動股價止穩回升，5月初上探59.5元、近期於54～57元間盤整，今（20）日開高後持穩盤上，最高上漲0.9％至56元。三大法人本周轉站多方，迄今買超133張。

立端2020年首季合併營收15.5億元，季減27.33％、年減19.95％，仍創同期次高。毛利率29.86％創近4年半高點，營益率6.94％則為2年半低點。歸屬母公司稅後淨利0.72億元，季減50.45％、年減30.23％，每股盈餘（EPS）0.6元，仍雙創同期次高。

投顧法人認為，立端受新冠肺炎疫情影響出貨，首季營收下滑幅度低於預期，但在產品組合良好、審慎控管費用下，毛利率及營益率等本業獲利指標均優於預期，帶動稅後淨利及每股盈餘表現亦同步優於預期。

立端2020年4月自結合併營收4.95億元，雖較3月5.92億元減少16.36％，仍較去年同期4.46億元成長達10.89％。累計1～4月合併營收20.46億元，雖較去年同期23.83億元減少14.13％，為近3年同期低點，但衰退幅度已較首季收斂。

投顧法人預期，由於在家工作趨勢帶動網安需求升溫，以及零組件缺料問題緩解，看好立端第二季營收將季增逾1成，在營收規模擴增、產品組合優化下，毛利率及營益率可望同步提升，帶動稅後淨利季增逾3成，獲利成長幅度將優於營收。

展望後市，投顧法人指出，美國主要網安品牌Checkpoint近期法說中指出，網路安全閘道需求持續成長，以支援更高容量、並擴大遠端存取虛擬網路（VPN）解決方案，認為此趨勢與台灣工業電腦廠對第二季網安市場看法一致。

投顧法人認為，立端專精於網通及電信領域，在工業電腦廠中具獨特地位，看好軟體定義廣域網路（SD-WAN）將成為驅動立端營運成長的動能之一，成為此趨勢的主要受惠廠商，帶動今年獲利提升，後續則尚須關注疫情發展、原物料供應及5G布建狀況等風險變數。

(時報資訊)