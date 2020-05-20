冷軋精密薄板廠運錩(2069)庫藏股期間屆滿，共買回2700張，均價15.11元。今股價開低0.35元為15.95元，隨後震盪走跌。

運錩原預定買回5000張，實際買回2700張，公司表示，為維護股東權益並兼顧市場機制不影響股價，故本次未能執行完畢。這次買回庫藏股均價15.11元。公司自3月23日~5月19日實施庫藏股，執行至今股價緩步墊高。

運錩第一季受到不鏽鋼市況疲弱以及大陸廠因新冠肺炎影響產銷等不利因素，單季每股淨損0.56元，比去年同期轉虧。公司去年度擬配息0.5元。

運錩去年受到大陸新廠的產能尚未完全開出，以及人民幣貶值導致匯損，全年每股僅小賺0.05元；董事會決議，去年度擬以法定盈餘公積、資本公積發放現金股利每股0.5元。

展望今年，大陸奇億廠產線調整完畢，產能開出，但受到疫情影響，之前承接的訂單是否能達到預期目標，仍需要觀察。

(時報資訊)