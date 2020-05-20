看好中階手機市場發展，三星今日宣布推出Galaxy A21s，搭載6.5吋20:9 O極限全螢幕、4+1鏡頭及5,000mAh大電量，持續帶給消費者更優質的購機選擇。Galaxy A21s將推出「幻石白」、「幻石黑」、「幻石藍」三款顏色，單機建議售價NT$6,990，於6月上旬起在全台三星智慧館、三星商城、各大電信及經銷通路上市。

三星電子指出，Galaxy A系列自推出以來，頗獲消費者喜愛。根據市調機構統計，儘管第一季整體市場較去年同期下滑，NT$9,000以下三星A系列中階入門機款依舊表現優異，銷售量及銷售額佔比皆逆勢成長！其中，熱銷機款Galaxy A20自上市至今，已攻佔6個月Android單機銷售排行冠軍。因此三星趁勢推出Galaxy A21s帶給消費者更多選擇。

現代人透過拍照即時分享生活已成主流， Galaxy A21s主鏡頭有感升級為4,800萬超高畫素，清晰記錄生活中的每一刻，另搭載200萬畫素景深鏡頭和40mm微距鏡頭以及800萬畫素123度超廣角鏡頭。除了高規格的鏡頭外，Galaxy A21s亦有AR貼圖、美顏、濾鏡等功能，可讓消費者輕鬆化身神級攝影大師與風格達人！

為更貼近現代人追求大螢幕手機的需求，Galaxy A21s搭載旗艦級6.5吋O極限全螢幕搭配極窄邊框，打造20:9劇院級螢幕比例，支援杜比全景聲，無論打遊戲、追劇、瀏覽網頁，皆可享有沉浸式視聽體驗。此外，Galaxy A21s擁有3D類玻璃材質美背設計與弧形機身，握感良好，搭配經典色系幻石白、幻石黑，以及2020 Pantone色幻石藍亮麗登場，引領時尚潮流！

Galaxy A21s內建4GB RAM和64GB ROM容量，搭配microSD卡最高可擴充至512GB；搭載5,000mAh大電量，支援15W閃電快。此外，Galaxy A21s支援多重視窗，可同時多工處理多項應用程式，全能兼顧生活所需。設有臉部及後置指紋辨識功能，隱私保障無須擔憂！

(科技)