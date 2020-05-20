國內新冠肺炎疫情趨緩，北市府宣布最快21日對酒店、舞廳解禁，而北市68家業者中，已有6成、41家送件申請復業，北市副市長黃珊珊20日表示，今安排20場公共安全檢查，下午也會邀集業者在中山分局進行第一次實名制APP訓練課程，先學習如何操作，才給復業許可。

黃珊珊表示，19日開始接受酒店、舞廳的復業申請，共41家送件，今天會陸續安排20場公安檢查，盡量協助讓申請復業，下午則邀集業者到中山分局進行第1次實名制APP訓練課程。

黃說，19日已解決實名制APP問題，若持身分證與居留證可藉由掃條碼來登錄，但未持身分證或居留證者，則需手動輸入再拍照；至於擔照片是否會留在酒店、舞廳執行人的手機裡，導致客人不願意，這個技術問題已解決，拍照後客人的資料會直接上傳雲端，不會存在執行者的手機裡。

她呼籲，業者不管安檢過了沒，一定要先派人來上課，20、22日各安排2梯次，做實名制APP教學，確定受訓完會使用，開業即可實際操作，市府再給予業者復業許可同時，也會去確認實名制的使用狀況。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中對此表達祝福成功，黃珊珊說，陳有跟北市府保持聯絡，關於中央訂出的原則，導致執行上有什麼困難，北市府都有回報困難在哪、哪些會做，北市盡量做到的都會做，至於其他縣市跟中央的一些狀況，雖執行上有困難，但仍盡量符合中央原則，實名制是以防疫為主要目標，是可行的，也謝謝陳的祝福。

(中時 )