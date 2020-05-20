美國制裁陸企上海盛德國際物流 11:432020/05/20 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國財政部19日宣布，將對位於中國的上海盛德國際物流有限公司進行制裁，因為其扮演被列入美國反恐黑名單的伊朗馬漢航空的中間人。 路透報導，美國財政部聲明稱，上海盛德國際物流有限公司扮演了馬漢航空銷售總代理的角色，凍結所有美國持有的上海盛德物流資產，並普遍禁止美國人與該企業進行生意往來。 美國財政部指出，將毫不猶豫地對那些繼續與馬漢航空保持商業關係的實體實施制裁。該公司在2011年後被美國列入反恐黑名單。 (工商 ) #盛德 #國際物流 #美國財政部 #馬漢航空 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普施壓加稅 逼境外企業返美 04:102020/05/16 國際大事 美封殺華為再擴大 陸反擊砲火恐瞄向蘋果等美企 09:472020/05/16 財經 520多頭看台積臉色 04:102020/05/18 財經要聞 三台廠肺炎檢測 獲FDA許可 04:102020/05/18 財經要聞 Zillow：今年美房價僅跌2至3％ 04:102020/05/18 全球財經 短評／活生生被川普耍了 04:102020/05/18 時論廣場 美兵推2030太平洋衝突結果出爐 專家表態遭網噓 10:372020/05/18 政治 蓬佩奧批大陸干預美記者在港工作 11:482020/05/18 兩岸 鮑爾：美國第二季經濟恐崩 但不會陷入大蕭條 23:032020/05/18 財經 川普趕美企撤出大陸 美國商會示警勿矯枉過正 11:342020/05/20 財經 財經熱門新聞 台積電赴美最終下場…謝金河曝7字示警 - 財經 逼死華為！專家驚爆川普驚天陰謀 - 財經 挑戰北京紅線！紐時：美國打科技戰 拿台灣施壓 - 財經 美國科技獵殺 不是大陸 這一國才是第一個犧牲者 - 財經 光環盡失？ 外資拋售台積 持股8年最低 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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