美國財政部19日宣布，將對位於中國的上海盛德國際物流有限公司進行制裁，因為其扮演被列入美國反恐黑名單的伊朗馬漢航空的中間人。

路透報導，美國財政部聲明稱，上海盛德國際物流有限公司扮演了馬漢航空銷售總代理的角色，凍結所有美國持有的上海盛德物流資產，並普遍禁止美國人與該企業進行生意往來。

美國財政部指出，將毫不猶豫地對那些繼續與馬漢航空保持商業關係的實體實施制裁。該公司在2011年後被美國列入反恐黑名單。

(工商 )