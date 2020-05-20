黨中央反制罷韓太佛系？江啟臣：和韓共同承擔面對挑戰 11:432020/05/20 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨主席江啟臣表示會與韓國瑜共同面對、承擔「罷韓」挑戰。（王文吉攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨中央成立「反罷韓因應小組」，但相關作為被認為太佛系。國民黨主席江啟臣20日在台中受訪表示，選舉罷免是人民的權利，他相當尊重，關於高雄罷免，也絕對尊重韓國瑜，黨內絕對跟他密切合作、配合，希望力保高雄，與韓國瑜共同面對挑戰、共同承擔。 另有媒體報導，江啟臣將在罷韓投票日前一天6月5日坐鎮高雄。對此江啟臣表示，這都是媒體報導，目前沒有這樣的規劃，針對6月6日高雄罷免投票一事，黨中央完全配合韓國瑜、高雄市政府，通力合作。有任合相關的作為、決定，需要對外界報告說明時會對外說明。 (中時 ) #江啟臣 #高雄 #罷免 #國民黨 #黨中央 #反罷韓 #高雄市長 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 選不選黨主席 名嘴揭韓國瑜反應是.. 10:322020/05/16 政治 深夜喊話別投票 八卦版版主爆背後韓國瑜盤算 21:392020/05/16 生活 罷韓倒數！綠委出奇招 韓國瑜這樣做可再選高雄市長 09:542020/05/17 政治 罷韓總聲量被韓近日動作比下去了？一圖看出變化 13:092020/05/17 政治 韓談罷免影片會讓投票意願改變嗎？名嘴斷言 20:002020/05/17 政治 李正皓罷韓神預言 他再爆未來20年國民黨在高雄會... 20:442020/05/17 政治 老中國人漸逝 年輕人迷失方向 04:102020/05/18 兩岸藝文 共產黨挺國民黨？江啟臣反問：選舉時共產黨都打哪個黨？ 22:552020/05/18 政治 罷韓倒數18天 趙少康曝反制策略：罷韓沒有正當性 13:592020/05/19 政治 國民黨公布蔡英文施政民調 網反應出乎意料！ 15:512020/05/19 政治 政治熱門新聞 盼兩岸維穩 修憲優化體制 蔡英文520演說全文 - 政治 傳陳菊接掌監察院 網想起陳幸妤這句話… - 政治 罷韓有變數？！尹立曝2件事：罷免能量可能消風 - 政治 韓國瑜喊話不投票奏效？罷韓民調出現變化！ - 政治 韓國瑜答詢 黃捷這舉動挨轟：沒禮貌！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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