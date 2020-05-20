國民黨中央成立「反罷韓因應小組」，但相關作為被認為太佛系。國民黨主席江啟臣20日在台中受訪表示，選舉罷免是人民的權利，他相當尊重，關於高雄罷免，也絕對尊重韓國瑜，黨內絕對跟他密切合作、配合，希望力保高雄，與韓國瑜共同面對挑戰、共同承擔。

另有媒體報導，江啟臣將在罷韓投票日前一天6月5日坐鎮高雄。對此江啟臣表示，這都是媒體報導，目前沒有這樣的規劃，針對6月6日高雄罷免投票一事，黨中央完全配合韓國瑜、高雄市政府，通力合作。有任合相關的作為、決定，需要對外界報告說明時會對外說明。

(中時 )