蔡總統上午就職典禮，國民黨主席江啟臣並未應邀觀禮，而是到臺中市私立信望愛智能發展中心-東勢小作所，參加一日愛心志工活動，除了問候偏鄉地區心智障礙的小朋友外，也當起一日志工製作娃娃手作編織品，協助在疫情中深受衝擊的弱勢照護機構，氣氛相當溫馨。

江啟臣強調，高雄市韓國瑜市長常說「莫忘世上苦人多」，在民進黨上下歡欣慶祝蔡英文第二屆任期到來的此時，國民黨選擇在520這天到偏鄉關懷弱勢，期待執政者能對弱勢投以更多的關注，讓台灣少些政治味，多些人情味。

江啟臣今天原本規劃出席520總統就職典禮，但因民進黨主席卓榮泰指總統府文件外洩案是國民黨「圍魏救韓」，加上前總統馬英九也不認同蔡總統前四年施政不願出席觀禮，江啟臣以「形勢的轉變」，決定婉拒總統府的邀請。不過國民黨仍透過新聞稿，期待蔡總統未來施政能回歸民生經濟，並呼籲民進黨政府放下政治算計，共同為中華民國的未來而努力。

江啟臣指出，有鑑於許多弱勢照護機構，遭受新冠肺炎疫情衝擊，影響原有的捐款收入，原本的手作商品販售收入也大不如前，期盼可以透過這次擔任一日志工來拋磚引玉，並呼籲各界對弱勢照顧機構多給予關懷。

他表示，過去也時常參加信望愛智能發展中心舉辦的的公益活動，更曾在展覽中認購信望愛學員的編織作品，希望透過個人棉薄之力，給予孩童們實際鼓勵。

江啟臣在今天體驗一日志工的過程後，除了將成品放上他的臉書進行公益販售外，也在現場加碼認購學員作品，期望能以此作為引玉之磚，讓弱勢族群得到社會更大的關注。

此外，江啟臣也強調，受到疫情影響，許多身心障礙者個人和家庭生計陷入危機，政府的紓困卻明顯不足，昨天才有團體到立院陳情，希望政府給予生計保障，只是近日媒體關注焦點都在政府520新人事，對弱勢者的報導不多，他要為弱勢、障礙者請命，呼籲政府在紓困措施上更為用心，強化對於障礙弱勢者的照顧，不要因為疫情的衝擊，讓這些原本在社會上居於弱勢者，生活更為困難，這不是悲天憫人的政府應有的作為。

(中時 )