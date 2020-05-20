頭份分局陸家所所長高耀芳協同居民一同移置倒木，恢復交通。〔頭份分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

頭份分局陸家所所長高耀芳協同居民一同移置倒木，恢復交通。〔頭份分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

這道梅雨峰面帶來強降雨，19日晚間就造成南庄鄉東河村鹿場苗21線11.6公里處一株大樹橫倒路中，苗栗縣議員楊文昌獲報，立即通知頭份分局陸家所員警趕往處理，經會同居民動用鏈鋸、開山刀，漏夜鋸斷大樹移置路旁後恢復交通。

連日來的梅雨強降雨，在苗栗南庄鄉山區帶來強大雨勢，苗21線往東河村鹿場11.6公里處，19日晚間19點20分左右，就發生有長約6米的大樹傾倒橫跨路面，阻斷來往交通，老家在鹿場的縣議員楊文昌獲報，立即通報轄區陸家所員警協助處理

陸家所所長高耀芳獲報後，隨即趕往查看，發現這株大樹疑似因連日颳風下雨，導致土質鬆軟，連根拔起橫倒車道上，造成車輛雙向均無法通行，高耀芳隨後召集地方居民攜帶鏈鋸及開山刀，協助清除道路障礙，將大樹鋸斷並移置，半小時內速清理完畢，恢復雙向人車通行。

頭份警分局長邱紹雄表示，苗21線是鹿場部落對外唯一的道路，幸好即時發現，高所長與居民們迅速排除斷木，否則居民翌日上班、上學將受到影響，高所長為民服務精神足堪嘉許，也感謝居民熱心協助，方能在極短時間內迅速排除路障，警民合作，發揮了最大效益。

(中時 )