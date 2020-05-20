蔡英文總統今天發表連任就職演說，宣布立法院將成立修憲委員會，讓憲政體制更能夠與時俱進，契合台灣社會的價值，18歲公民權應該優先推動。並承諾在未來4年內，國民法官制度一定要上路，讓人民進入法庭擔任國民法官，成為改革的催化劑。

蔡英文總統今天上午10時在台北賓館戶外發表就職演說，她說，未來4年，政府體制的優化非常重要。立法院即將成立修憲委員會，提供一個平台，讓攸關政府制度、以及人民權利的各項憲政體制改革議題，能夠被充分對話、形成共識。

她認為，藉由這個民主過程，憲政體制將更能夠與時俱進，契合台灣社會的價值。而朝野都有共識的18歲公民權，更應該優先來推動。

在司法改革方面，蔡英文表示，司改還在轉型期，現階段的成果，和人民的期待，還有一段距離。「我會繼續傾聽各方的意見，不會停下腳步，人民的不滿，就是持續改革的動力」。

未來4年內，她承諾，「國民法官制度一定要上路」，讓人民進入法庭擔任國民法官，成為改革的催化劑，讓司法體系與人民的距離不再遙遠，更加符合期待，贏得信賴。

蔡英文也要求所有憲政機關，都要持續改革的腳步。行政院組織改造工程，將在重新盤點後再次啟動，包括成立一個專責的數位發展部會，還有與時俱進地調整各部會，讓政府的治理能力，更貼近國家發展的需要。

監察院的國家人權委員會，將在今年8月掛牌成立，它將是台灣落實「人權立國」理念的里程碑，也是監察院轉型的起點。 她也會請9月上任的考試院新團隊，提出完整的改革方案，檢討過去的思維，轉型為稱職的國家人力資源部門，培育現代政府所需的治理人才。

蔡英文強調，過去70年來，中華民國台灣，在一次又一次的挑戰中，越發堅韌團結。未來的路不會一片順遂，挑戰只會越來越多。「中華民國可以很團結，台灣可以很安全，當一個台灣人可以很光榮，可以抬頭挺胸、昂首闊步。呼籲大家共同凝聚智慧與勇氣，一起打造一個更好的國家。

(中時 )