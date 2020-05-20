蔡英文總統今(20日)日宣誓就職，府院黨人事也異動。其中，除獨立機關外，專業部會的女性閣員降為1人，引起外界關切和批評。台北市議員羅智強在臉書上開砲質問蔡英文，是不是忘記促進女性參政公平這件事了。

羅智強在臉書上砲轟，如果國民黨敢拿出這種名單，早就會被民進黨扣帽「快樂酬庸者聯盟、派系分贓拼裝車、男性沙文主義黨」罵到臭頭；但民進黨自己搞出這種內閣名單，卻是高呼吾皇萬歲帶過，這到底是怎麼了？

羅智強也批評，蔡英文作為第一位女總統，卻忘記促進女性公平參政的責任，是不是瞧不起其他女性的政務能力？同時，他還肯定綠委范雲的發言，「雖加入了民進黨，至還有勇氣為女性參政表達不同意見，給一個讚」。

不少網友們對內閣的新名單很不滿，「真是一群了無新意的组合，他們没人了嗎？若是沒酬庸，很難讓人相信」、「這些根本就不是人才的組合，台灣將會毀在這些人手裡」、「你還能期待出什麼」。

(中時電子報)