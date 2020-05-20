LINE Pay 積極推動⾏動⽀付服務，致⼒提供⽤⼾便利且順暢的⽇常⽀付體驗，宣布聯⼿7-ELEVEN，即⽇起推出LINE Pay Money（原「LINE Pay ⼀卡通帳⼾」）付款滿額享LINE POINTS 10%點數的回饋活動，同時宣布LINE Pay「⽀付條碼整合電⼦發票載具」功能於7-ELEVEN 正式啟⽤，讓⽤⼾付款、儲存電⼦發票「嗶」⼀下就完成。

即⽇起⾄6 ⽉19 ⽇⽌，到5,700 家7-ELEVEN ⾨市消費結帳時，透過LINE Pay「我的條碼」並使⽤LINE Pay Money 付款，單筆消費滿NT$ 100 元（LINE POINTS 點數折抵不列⼊計算），即享LINE POINTS 10%點數回饋！搭配7-ELEVEN 所推出的振興優惠券2.0，優惠的商品價格再加上LINE POINTS 點數回饋，樂享雙重優惠每⼀天。LINE Pay指出，活動期間每LINE Pay 帳號最⾼限得100 點，回饋點數將於付款成功24 ⼩時後陸續發放，活動期間限量250 萬點，贈完為⽌。

LINE Pay也同時宣布「⽀付條碼整合電⼦發票載具」功能即⽇起於7-ELEVEN 正式開放使⽤。於7-ELEVEN 結帳時，掃描LINEPay「我的條碼」付款，即同步完成電⼦發票⾃動歸⼾，不僅縮短⽤⼾結帳時間，亦可配合財政部每期加開雲端發票專屬獎項，將消費發票存⼊電⼦載具，落實環保的同時也能提⾼發票中獎率。

除了7-ELEVEN，即⽇起LINE Pay ⽤⼾於全家便利商店以「LINE Pay Money」或綁定「中國信託信⽤卡/簽帳⾦融卡」付款時，也可享受「⽀付條碼整合電⼦發票載具」功能。LINEPay計劃本⽉底將進⼀步擴⼤適⽤範圍⾄所有在全家便利商店消費的⽤⼾，屆時以LINE Pay綁定台新卡於全家便利商店付款的⽤⼾也能享受這個便捷快速的服務，讓消費體驗更加流暢。

(科技)